شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ يهنئ منتخب اليد ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لوزير الشباب والرياضة و لاتحاد كرة اليد ولأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب المصري بعد فوزهم ببطولة افريقيا لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي والمرة الثامنة في تاريخه وتأهلهم لبطولة كأس العالم 2023.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ في بيان اليوم بأداء المنتخب القوي والرائع خلال المباريات والذي اسعد به الجماهير المصرية متمنياً لهم التوفيق في بطولة كأس العالم القادمة وتحقيق افضل النتائج لتستمر مسيرة إنجازات هذا المنتخب البطل الذي عودنا دائما على وضع اسم مصر في مصاف الابطال افريقياً وعالمياً.