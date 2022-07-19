ننشر جدول أعمال الجلسة الثانية من جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - يستعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، ما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات الحوار الوطني، وجهات التقدم بها، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء الذى يعقد الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما يشهد الاجتماع المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه (المادة المتعلقة باللجان النوعية والفرعية)، ومناقشة اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، وما يستجد من أعمال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء الاجتماع.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد من قبل أنه استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، غدا الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالي الساعة 12 ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر من قبل قرارا بالإجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني فى 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.