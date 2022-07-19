شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الثانية للحوار الوطنى باجتماع مجلس الأمناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الجلسة الثانية للحوار الوطنى باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى قد أكد من قبل أنه استمرارا لتأكيد حق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفى الذى سيعقبه غدا الثلاثاء الموافق 19 يوليو الحالى الساعة 12 ظهرا، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

ويذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر من قبل قرارا بالاجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.