"التنسيقية" تهنئ المنتخب الوطنى لليد لفوزه ببطولة أفريقيا للمرة الثامنة

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القاهرة - سامية سيد -

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزه علي نظيره منتخب "الرأس الأخضر" بنتيجة 37-25 في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في القاهرة.

وأكدت التنسيقية، أن تتويج المنتخب بالبطولة للمرة الثامنة في تاريخه، يعكس قوة كرة اليد المصرية على مستوي القارة الأفريقية.

وتمنت التنسيقية، التوفيق لعناصر المنتخب الوطني وجهازه الفني خلال مشاركته في بطولة كأس العالم القادمة 2023 في دولتي السويد وبولندا.