وصول ضياء رشوان وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب

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القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، وأعضاء بمجلس الأمناء، مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، استعدادا لعقد اجتماع مجلس الأمناء.

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، اجتماعا له، بعد قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أكد من قبل أنه استمرار لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفي الذي سيعقبه، اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو الجارى، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، قد أصدر من قبل قرارا بالاجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، وذلك بعد الإطلاع على الدستور وعلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي وعلى قرار مجلس أمناء الحوار والوطني رقم 1 لسنة 2022 بتشكيل المجلس وبعد موافقة المجلس.