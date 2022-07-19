"شباب النواب" تهنئ منتخب اليد للفوز بالبطولة الأفريقية للمرة الثامنة فى تاريخه

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة في تاريخه وذلك في البطولة التي استضافتها مصر .

وقال حسين في بيان رسمي: "أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للفوز بكأس الأمم الافريقية بعد اداء قوي استطاع من خلاله ابطال مصر فرض شخصيتهم علي المنافس طوال المباراة ".

وأضاف: " تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذى أثمر وحقق الفوز بالبطولة الافريقية للمرة الثامنة في تاريخه وهو ما يعكس الاداء الرجولي للاعبي منتخب مصر ، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للمنتخب على تحقيق هذا الإنجاز الكبير

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن النجاحات الكبيرة التي حققتها الرياضة المصرية بفضل الدعم اللامسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين ، حيث يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الشباب والرياضة اولوية خاصة ويحرص دائما علي تكريمهم وهو ما ينعكس علي رغبة الشباب المصري في تحقيق انجازات كبيرة .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ منتخب مصر وقال الرئيس عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه".

وأضاف "أود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحداً من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".