شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: ألمانيا من أوائل دول الاتحاد الأوروبى إدراكا لمشروع مصر التنموى ودعمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ألمانيا من أوائل دول الاتحاد الأوروبى التى أدركت مشروع الدولة المصرية التنموى وتدعمه بقوة، مضيفا أن هناك شراكة عميقة بين مصر وألمانيا من عام 2014.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الإشادة المستحقة الألمانية بحق مصر والجهد المصرى على صعيد الملفات الإقليمية، كانت شهادة فى محلها، لافتا إلى كثير من الجهود تتم بالشراكة مع ألمانيا، منها مؤتمر برلين.

وأشار رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عبر خلال مشاركته فى منتدى حوار بطرسبيرج للمناخ بوضوح عن رؤية مصر فى مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد العميد خالد عكاشة، أن مصر لديها استراتيجية وطنية واضحة بشأن حقوق الإنسان وتبذل جهودا ملموسة فى هذا الملف، مضيفا أن مصر تدق جرس إنذار للمجتمع الدولى بأن تغير المناخ يمثل تهديد وجودى لكثير من الدول والمجتمعات.