وزير الخارجية يلتقي نظيره الياباني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، اليوم، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، وذلك في قصر ليكورا بالعاصمة اليابانية طوكيو. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين المملكة واليابان، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.
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