رئيس وزراء اليابان يستقبل وزير الخارجية 

استقبل دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، في مكتبه بالعاصمة طوكيو، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، وذلك خلال زيارة الأمير الرسمية لليابان. ‏‌ونقل الوزير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - لدولته ولحكومة وشعب اليابان الصديق، والتمنيات بدوام الاستقرار والتقدم، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية . ‏‌وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق رؤية 2030، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.



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