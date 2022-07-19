محافظة عراقية تطلق اكثر من 3 الاف درجة وظيفية - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

اطلق محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الثلاثاء، الروابط الخاصة بفرص التعينات وبواقع 3140 الف درجة.



وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هذه الدرجات شملت 1000 درجة ضمن قانون الأمن الغذائي و2140 درجة ضمن العمل في مصفى كربلاء".

واشار الى ان "التقديم على الرابط سيتمر لمدة عشرين يوما من تاريخ إطلاق الرابط الخاص بالتقديم".

للدخول على رابط التقديم ادناه:

https://3140.karbala.gov.iq/