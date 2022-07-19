شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مهنئا منتخب كرة اليد ببطولة كأس أفريقيا: أعاد مصر لمكانتها بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ووكيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الشعب مصر العظيم وقيادته وكل القائمين على الرياضة لفوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد "مصر 2022" وذلك للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي.

وقال "مطر" :" هذا الجيل من الشباب أعاد مصر إلى مكانتها المستحقة في مجال الرياضة، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا وقد رفعوا علم مصر ورأسنا لمكانة مستحقة" مضيفا: "فوز المنتخب بهذه البطولة جاء نتيجة عزيمة لا نظير لها وجهود أبناء المنتخب الذين تمسكوا بأن يحولوا الحلم إلى حقيقة، ويرفعوا علم مصر فى هذا الملتقى الدولى.

وأكد أن فوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد "مصر 2022" وذلك للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي يعيد الأمل ويبث الأحلام في نفوس كل المصريين وهو أمر غاية في الأهمية للشعوب.