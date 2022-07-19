شكرا لقرائتكم خبر عن اقتربت من الحسم - آرسنال يواصل محاولاته للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق آرسنال الإنجليزي استعداداته للموسم الكروي الجديد بالتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة القادمة من أجل تدعيم صفوف الفريق.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزيو رومانو، فإن اللاعب الأوكراني أولكسندر زينشينكو قد أصبح قريبا من الانتقال لصفوف آرسنال بعد ان اقتربت إدارة الجانرز في الوصول لاتفاق مع مانشستر سيتي.

زينشينكو اقترب من آرسنال

زينشينكو

وأكد رومانو بأن آرسنال قامت بتجهيز العقود الرسمية بالفعل وتم تحديد مواعيد الكشف الطبي مع اللاعب.

وأضاف رومانو بأن الصفقة تم حسمها مع آرسنال بمبلغ 30 مليون جنية إسترليني وهو الأمر الذي أسعد زينشينكو كثيرا بعد أن كانت الصفقة قريبة من الفشل.

وكانت قد أشارت بعض التقارير الصحفية أن صفقة زينشيكو ستفشل بسبب عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين وهما آرسنال ومانشستر سيتي خاصة في الناحية المادية، إلا ان عرض ال30 ميلون إسترليني الأخير قد يقرب وجهات النظر.

مسيرة زينشينكو

وكان قد سبق لزينشينكو العمل مع أرتيتا المدير الفني لآرسنال من قبل خلال الفترة التي قضاها مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وانضم زينشينكو إلى فريق مانشستر سيتي قادما من فريق أوفا الروسي، وأمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في آيندهوفن الهولندي، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول في الـ "سيتيزينز".

وشارك اللاعب صاحب ال 25 عاما في 127 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.