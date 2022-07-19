شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينتخب رئيسًا لسريلانكا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برلمان سريلانكا، اليوم أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا عن طريق التصويت البرلماني.

وأوضح البرلمان أن المرشحين هم، رئيس الوزراء الحالي والقائم بأعمال رئيس الجمهورية عن الائتلاف الحاكم "رانيل ويكرمسينج"، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة "دولاس ألاهابيروما" وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض "القوة الوطنية للشعب" زعيم التحالف "أنورا كمارا ديسناياكي".