شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مقتل وإصابة العشرات إثر حادث مروري مروّع جنوب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المكتب الإعلامي لمحافظ المنيا بمصر في بيان إن 23 شخصا لاقوا حتفهم في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي في جنوب البلاد اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الحادث أوقع أيضا 30 مصابا وقد تم نقلهم إلى مستشفى ملوي العام لتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

وقال مصدر أمني لرويترز إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، وكانت الحافلة قادمة من مدينة سوهاج متجهة إلى مدينة القاهرة.