شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: الحوثيون يرفضون إعادة فتح الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الاتحاد الأوروبي، إنه يأسف بشدة لرفض الحوثيين الاقتراح الأخير من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة (UNSE) بشأن إعادة فتح الطريق لا سيما حول تعز.

وأضاف: "إعادة فتح الطرق هو عنصر إنساني حاسم في الهدنة، إلى جانب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء".

تمديد الهدنة

وحث الاتحاد الأوروبي في بيان لبيتر ستانو المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الحوثيين على إعادة النظر وقبول اقتراح المبعوث الخاص، داعيا جميع الأطراف إلى قبول تمديد إضافي للهدنة لمدة 6 أشهر إلى ما بعد 2 أغسطس، مؤكدا: "هذا ما يتمناه الشعب اليمني ويستحقه بعد معاناة طويلة من الصراع".

وتابع: لقد كسرت الهدنة الجمود الدبلوماسي وجلبت منافع ملموسة غير مسبوقة لليمنيين، ويجب ألا يضيع هذا الزخم.

ويكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إنهاء الصراع في اليمن.