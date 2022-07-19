مقتل 13 نزيلاً في معركة بسجن في الإكوادور

19 يوليو , 2022 سجن في الإكوادور. ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية على تويتر نقلاً عن مسؤولين اليوم الإثنين أن 13 نزيلاً قتلوا في معركة بسجن في الإكوادور.

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