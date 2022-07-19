تسريبات صادمة حول تسعير هواتف آيفون 14

كشفت تسريبات أن شركة أبل تخطط لزيادة أسعار طرازات آيفون 14 برو الجديدة، حيث أشارت التقارير إلى أن طرازات آيفون 14 القياسية، ستتلقى أيضاً ارتفاعاً في الأسعار، على الرغم من أنها لم تتغير تقريباً عن سابقاتها.

وفي حديثه إلى مجلة The Sun، استشهد رئيس مجموعة المحللين الشهيرة Wedbush Securities، دان آيفز، بأسعار سلسلة التوريد باعتبارها القوة الدافعة وراء الزيادة، وفقاً لما نقلته «فوربس».

وقال آيفز: «نعتقد أن زيادة سعر آيفون 14 سترتفع بمقدار 100 دولار. كانت الأسعار تتزايد عبر سلسلة التوريد بأكملها، وتحتاج أبل إلى تمرير هذه التكاليف إلى المستهلك في هذا الإصدار».

ورجح المحللون أن يتم تسعير تشكيلة آيفون 14 على النحو التالي:

آيفون 14 بسعر 899 دولاراً، مقابل سعر 799 دولاراً لـ آيفون 13، وآيفون 14 ماكس بسعر 999 دولاراً والذي سيكون بديلاً لهاتف آيفون 13 ميني بسعر 699 دولاراً، فيما سيكون هاتف آيفون 14 برو بسعر 1099 دولاراً، وآيفون 14 برو ماكس بسعر 1199 دولاراً.