عاجل.. رئيسة الوزراء الفرنسية تستقبل رئيس دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

استقبلت رئيسة الوزراء الفرنسية، أليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في إطار زيارة الدولة، التي يقوم بها لفرنسا.



وكانت أليزابيث بورن، في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر الحكومة الفرنسية.

وتأتي الزيارة، في سياق نشاطات اليوم الثاني، من زيارة رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا، حيث زار في وقت سابق اليوم مقر الجمعية الوطنية، والنصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان "قوس النصر" بباريس.