عاجل.. محمد بن زايد يصل مقر البرلمان الفرنسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، إلى مقر البرلمان الفرنسي في ثاني أيام زيارته إلى باريس.



وكانت في استقباله يائيل براون-بيفيه أول امرأة فرنسية تترأس الجمعية الوطنية (البرلمان)، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأمس الإثنين، بدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة دولة إلى فرنسا، التقى خلالها إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وأقيمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مراسم استقبال رسمية في قصر الإنفاليد، قبيل توجهه إلى الإليزيه، للقاء ماكرون.

ورافقت ضيف فرنسا، مجموعة من الخيالة التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي ودراجات نارية استعراضية ترحيبا بزيارته.

كما زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في قصر الإنفاليد النصب التذكاري لنابليون بونابرت المقام في القصر.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، لفرنسا بأنها "تاريخية".

وقال ماكرون: "نثمن اختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بلادنا لتكون وجهة لأول زيارة دولة له بعد انتخابه رئيسا لدولة الإمارات".

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ رئيس دولة الإمارات، وصف فرنسا بأنها "صديق وحليف استراتيجي" لدولة الإمارات.