عاجل.. محمد بن زايد يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في باريس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان "قوس النصر" بباريس، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها إلى فرنسا هي الأولى لوجهة دولية منذ توليه منصبه في 14 مايو/ آيار الماضي.



وأقيمت للشيخ محمد بن زايد آل نهيان المراسم العسكرية الرسمية لدى وصوله مقر الصرح وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

ثم وضع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إكليلاً من الزهور على نصب " الجندي المجهول " وكتب كلمة في كتاب الزوار قال فيها : "تحية تقدير لكل الأرواح التي ضحت في سبيل الدفاع عن أوطانها".

وقبر الجندي المجهول في فرنسا هو ضريح تم إنشاءه تحت قوس النصر بباريس ويمثل جميع الجنود القتلى مجهولي الهوية في فرنسا على مدار التاريخ.