مسؤول يؤكد أن أوكرانيا قصفت قرية نوفي يوركوفيتشي في مقاطعة بريانسك الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

صرح محافظ مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، بأن قرية نوفي يوركوفيتشي بالمقاطعة تعرضت اليوم الثلاثاء لقصف مدفعي من أراضي أوكرانيا، مضيفا أن القصف لم يؤد إلى وقوع إصابات.



وكتب في صفحته على "تلغرام": "اليوم ابتداء من الساعة 05:00 تم تسجيل قصف مدفعي على قرية نوفي يوركوفيتشي من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف: "لا توجد هناك ضحايا أو إصابات. أدى القصف إلى تدمير جزء من طريق للسيارات. وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث".