الصين تدحض نبأ دعوة زعماء أوروبيين لزيارة بكين.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء، أنباء قالت إن الصين وجهت الدعوة لزعماء أربع دول أوروبية لزيارة بكين في نوفمبر.



في وقت سابق، ذكرت صحيفة South China Morning، نقلا عن مصدر مطلع، أن الجانب الصيني أرسل دعوات لقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، لزيارة بكين في نوفمبر واللقاء شخصيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وزعمت الصحيفة بأن الدول الأوروبية، لم ترد بعد على هذه الدعوات الصينية.

وقال المتحدث الصيني: "لا أعرف من أين حصلوا على هذه المعلومات. هذا الخبر ليس صحيحا".

ويشار إلى أن الزيارات رفيعة المستوى إلى الصين، باتت شبه معدومة منذ تفشي جائحة الفيروس التاجي، لأن السلطات الصينية انتهجت سياسة صارمة جدا في مجال مكافحة الوباء، وكانت جميع الاتصالات الشخصية لقيادة البلاد محدودة للغاية بسبب ذلك. وكان الاستثناء - حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، والذي حضره قادة روسيا وصربيا وطاجيكستان وأوزبكستان وكازاخستان وسنغافورة وأميرة تايلاند والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الصحة العالمية. وقاطع الزعماء الغربيون الفعالية المذكورة.