توقعات بتراجع الناتج المحلي الأوروبي.. إذا توقف الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

قالت المفوضية الأوروبية إن توقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للاتحاد بمقدار 1.5 نقطة مئوية إذا جاء الشتاء المقبل أبرد من المعتاد، وفشلت الإجراءات الوقائية لدول الاتحاد في ترشيد استهلاك الطاقة.



وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء فإن المفوضية حذرت من أنه إذا كانت درجة البرودة خلال الشتاء المقبل في أوروبا في حدود المعتاد، سينكمش إجمالي الناتج المحلي لاتحاد بما بين 0.6 نقطة ونقطة مئوية واحدة.

وتعتزم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي وضع مجموعة من التوصيات للدول الأعضاء بما في ذلك ترشيد استخدام أنظمة التدفئة والتبريد، مع بعض الإجراءات القائمة على قواعد السوق لتخفيف الآثار المحتملة لأي توقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا التي توفر حاليا حوالي 40% من إجمالي ورادات أوروبا من الغاز.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة إن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة غازبروم أعلنت حالة القوة القاهرة بالنسبة لثلاثة مشترين للغاز في أوروبا وهي الخطوة التي تشير إلى اعتزام الشركة الروسية استمرار ضخ كميات غاز أقل من المقررة إلى أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن المصادر القول إن الشركة الروسية التي قلصت بالفعل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأوقفت الضخ في خط نورد ستريم1 الرئيسي لإجراء الصيانة الدورية، قالت في خطاب يحمل تاريخ 14 يوليو (تموز) الحالي إنها لم تتمكن من ضخ الكميات المقررة إلى العملاء طوال الشهر الماضي بسبب حالة القوة القاهرة.