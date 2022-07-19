شكرا لقرائتكم خبر عن امتداد عقد الإيجار للورثة ومحاولة تفسير حكم الدستورية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لملايين الملاك والمستأجرين.. مدي امتداد عقد الإيجار لصالح الورثة ومحاولة تفسير حكم الدستورية العليا"، استعرض خلاله بداية تقليص إشكالية امتداد العقد التي بدأت منذ 20 سنة، و3 حالات تصدى لها حكم الدستورية، وكيفية مواجهة القضاء لثغرة امتداد العقد لـ"الحفيد"، وإليكم التفاصيل كاملة: