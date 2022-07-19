شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة وجود المراكب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت المادة 36 من القانون قانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عقوبة وجود المراكب خارج المياه الإقليمية، حيث نصت على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وفى حالة ثبوت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا.