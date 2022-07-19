سلطات دونيتسك تؤكد أن الأنباء حول مقتل 300 شخص في مسرح ماريوبول مجرد شائعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

قال أليكسي كوتسوروبينكو رئيس قسم التحقيق بالنيابة العامة بجمهورية دونيتسك، إنه اتضح عدم صحة المزاعم عن مقتل 300 شخص في الانفجار الذي وقع في مسرح ماريوبول للدراما.



وذكر كوتسوروبينكو، أن هذه الأنباء مزيفة ومجرد شائعات، وتم العثور على رفات 14 قتيلا فقط.

وأضاف: "خلال عمليات البحث والتحقيق، تم العثور على رفات 14 جثة في مباني المسرح الدرامي المدمر. ولم يتم العثور على أية جثث أخرى غيرها".

ووفقا له، يعود سبب الرائحة الكريهة النفاذة التي سادت في المبنى بعد المأساة، إلى وجود مستودع أسماك في الطابق السفلي خاص للمطعم الموجود في المسرح.

وأشار كوتسوروبينكو، إلى أن التحقيق أنجز عمليات إزالة الأنقاض بالكامل، وتم فحص جميع غرف الطابق السفلي".