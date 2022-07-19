بلينكن يؤكد للسيدة الأولى الأوكرانية دعم واشنطن لبلادها.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للسيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكايا، دعم بلاده لأوكرانيا في "الدفاع عن النفس" وإعادة الإعمار.



أفاد بذلك بلينكن نفسه في تغريدة نشرها بعد اجتماع مع زيلينسكايا في واشنطن أمس الاثنين.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال إفادة صحفية أن هذا اللقاء "كان فرصة لوزير الخارجية لتسليط الضوء على الدعم الشامل والمتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة لشعب أوكرانيا".

واضاف برايس: "أشار (بلينكن) إلى أن السفارة الأمريكية في كييف تتطلع إلى مواصلة العمل على عدد من البرامج التي أطلقتها السيدة الأولى في مجال تقديم المساعدة النفسية للمواطنين، والتي تدعمها أيضا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

في وقت سابق، وصلت زيلينسكايا إلى واشنطن ومن المتوقع أن تلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي غدا الأربعاء.