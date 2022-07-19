بالأرقام.. ارتفاع مقلق لإصابات كورونا في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر الإثنين، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بزيادة 21 حالة عن حصيلة يوم الأحد، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 266 ألفاً و487.



ولم ترصد الوزارة أية حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليظل إجمالي الوفيات مستقراً عند 6 آلاف و875.

وأشارت الوزارة إلى تماثل 19 حالة جديدة للشفاء، ليصل عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 178 ألفاً و720، بينما يتواجد ثلاثة مرضى في العناية المركزة.