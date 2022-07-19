موسكو تنوي فرض شروط أشد على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

قال مستشار الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، إن بلاده تعتزم فرض شروط أشد صرامة على أوكرانيا في حال استئناف محادثات السلام بين البلدين.



وأشار أوشاكوف إلى أن المحادثات، التي عقدت في تركيا في شهر مارس الماضي حققت نتائج ملموسة قبل أن تقطع كييف قنوات الاتصال.

ونقلت وكالة أنباء (آر.بي.كيه) الروسية عن أوشاكوف القول إن "المباحثات إذا استؤنفت الآن، فسيكون هناك شروط مختلفة تماماً".

ولم تعقد أي محادثات سلام بين موسكو وكييف منذ توقف المفاوضات بين البلدين بعد العثور على مقابر جماعية لمدنيين في بلدة بوتشا الواقعة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن أماكن أخرى.

واشترطت روسيا من أجل وقف ماتطلق عليها "العملية العسكرية الخاصة"، أن تقوم الحكومة الأوكرانية بنزع السلاح واجتثات النازية، فضلاً عن التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين شرق أوكرانيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية.

من جانبها، أعلنت أوكرانيا عدم تخليها عن أي جزء من أراضيها.