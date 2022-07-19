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بريطانيا تؤكد أن ‬روسيا تجد صعوبة في مواصلة الهجوم الفعّال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

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ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء غزوها لأوكرانيا ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد.

 

وقالت وزارة الدفاع في تحديث للمخابرات "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر

 

قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي".

 

وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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