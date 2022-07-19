بريطانيا تؤكد أن ‬روسيا تجد صعوبة في مواصلة الهجوم الفعّال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الثلاثاء أن روسيا تجد صعوبة في الحفاظ على قوة قتالية هجومية فعالة منذ بدء غزوها لأوكرانيا ومن المرجح أن تتفاقم المشكلة بشكل متزايد.



وقالت وزارة الدفاع في تحديث للمخابرات "بالإضافة إلى مواجهة نقص حاد في الأفراد، يواجه المخططون الروس معضلة بين نشر

قوات الاحتياط في دونباس أو الدفاع في ظل الهجمات المضادة الأوكرانية في قطاع خيرسون الجنوبي الغربي".

وأضافت الوزارة أنه بينما قد تستمر روسيا في تحقيق المزيد من المكاسب، فمن المرجح أن يكون إيقاع عملياتها ومعدل تقدمها بطيئين للغاية.