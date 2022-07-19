شولتس بعد اجتماع مع السيسي: بيع الهيدروجين إلى ألمانيا فرصة كبيرة لمصر

18 يوليو , 2022
أولاف شولتس بعد اجتماع مع الرئيس المصري.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس بعد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين إن ألمانيا ومصر اتفقتا على التعاون في بناء اقتصاد الهيدروجين في إطار جهود أوروبا لتنويع مصادر الطاقة للحد من اعتمادها الحالي على الغاز الروسي.
وأضاف شولتس في مؤتمر صحافي مع السيسي «من أجل تحول الصناعة في دول مثل ألمانيا، ستكون الكهرباء والهيدروجين من المصادر المهمة».
وتابع «سيتم استيراد الكثير من هذا الهيدروجين»، واصفاً حاجة ألمانيا إلى واردات الغاز بأنها «فرصة كبيرة جداً» لدول أخرى.
ومضى قائلاً «شيء واحد علينا تعلمه من هذه الأزمة هو أهمية التنوع. لا يجب أن تعتمد على شريك واحد ولكن يجب أن يكون لديك شركاء كثيرين مناسبين».
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