لافروف يمثل موسكو في أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

يمثل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف بلاده في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، حيث يتوقع أن يلقي كلمة في 24 من الشهر، حسب البرنامج الأولي للحدث.



وتدرج عادة تعديلات في البرنامج الأولي أكثر من مرة. وسيعقد الأسبوع رفيع المستوى لهذا العام في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر.

وحسب التقليد، فإن رئيس البرازيل سيكون في 20 سبتمبر أول المتكلمين في المناقشة العامة أثناء الأسبوع رفيع المستوى، ومن المتوقع أن تليه كلمة رئيس الولايات المتحدة. وفي نفس اليوم سيتحدث رئيس فرنسا ونظيره التركي.

ووفقا للبرنامج الأولي، الذي نشرت وكالة "نوفوستي" نسخة منه، فإنه من المخطط أن يلقي كل من رئيس أوكرانيا ونظيره الإيراني كلمة في 21 سبتمبر.

وفي اليوم التالي، تنتظر مداخلات لرؤساء وزراء كل من بريطانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان، فيما سيلقى رئيس الحكومة الألمانية كلمته في 23 سبتمبر.

والصين سيمثلها نائب رئيس الوزراء الذي سيصعد على منبر الحمعة العامة يوم 24 سبتمبر. في نفس اليوم يتوقع أن يلقي كل من وزيري خارجية بيلاروس والهند كلمة.

وسيلقي وزير خارجية سوريا كلمة بلاده في 26 سبتمبر.

واسم ممثل أفغانستان ليس مدرجا في قائمة المتحدثين، حسب الوثيقة.