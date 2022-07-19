محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات وفرنسا مبنية على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء الإثنين، أن العلاقات بين الإمارات وفرنسا مبنية على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل.



وتابع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "بإمكان الإمارات وفرنسا تقديم مزيد من فرص النمو لعلاقاتهما والإسهام معاً في إحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق مساء امس، استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في قصر فرساي بباريس.

وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مأدبة العشاء التي أقامها الرئيس الفرنسي في قصر فرساي تكريماً لرئيس دولة الإمارات والوفد المرافق والذي يقوم بزيارة دولة إلى فرنسا.