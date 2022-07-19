شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تفوز باقتراع على الثقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت الحكومة البريطانية بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس في تصويت على الثقة، كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق. وصوّت 349 نائبا ضد حجب الثقة عن حكومة جونسون فيما صوّت 238 نائبا لصالحها. وفي وقت سابق تصدر وزير الخزانة السابق ريشي سوناك نتائج الجولة الثالثة من سباق اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا الذي سيتولى منصب رئيس الوزراء القادم. يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن الأسبوع قبل الماضي عزمه التنحي عن منصبه في زعامة الحزب ورئاسة الوزراء.