عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلافة جونسون.. عدد المتنافسين يتقلص إلى أربعة

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

حافظ وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على صدارة السباق المحتدم على خلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد استبعاد مرشح آخر.



وفي ثالث جولة اقتراع لنواب حزب المحافظين، حصل سوناك على 115 صوتا متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي حصلت على 82 صوتا ووزيرة الخارجية ليز تراس التي نالت 71 صوتا، ليصل عدد المتنافسين إلى أربعة.

وبعد إعلان جونسون هذا الشهر عزمه الاستقالة نتيجة فضائح متوالية أفقدت إدارته دعم الكثيرين في حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه، شهد السباق تحولا سيئا مع قيام عدد من المتنافسين بصب انتقاداتهم اللاذعة على سوناك، أوفر المرشحين حظا.

وحلت وزيرة الدولة للمساواة السابقة كيمي بادنوك في المركز الرابع في اقتراع الاثنين بحصولها على 58 صوتا.

وسيُقلص 358 نائبا من حزب المحافظين الحاكم عدد المتنافسين إلى اثنين هذا الأسبوع، بعد استبعاد المرشح صاحب أقل عدد من الأصوات في كل جولة تصويت.

ومن المقرر أن يتم إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد في الخامس من سبتمبر/ أيلول بعد أن يدلي أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم 200 ألف بأصواتهم عبر البريد خلال الصيف.