شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إغلاق جزء من شاطئ هنتنغتون بعد رؤية أسماك قرش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت مشاهدة أسماك القرش السلطات إلى إغلاق جزء من شاطئ هنتنغتون في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ظهر يوم أمس الاثنين، حيث تم إغلاق المياه في Sunset Beach لعدة ساعات "بدافع الحذر الشديد" ، وفقًا لتغريدة من قبل مسؤولي المدينة في الساعة 2:19 مساءً.

وبحسب صحيفة (لوس أنجلوس تايمز)، أبلغ أحد رواد الشاطئ حراس الإنقاذ في حوالي الساعة 12:30 ظهرًا عن رؤيته سمكة قرش كبيرة في الماء. ووفقًا لذلك، أغلق المسؤولون المياه لمسافة ميل في كل اتجاه لمراقبة ما إذا كان القرش يُظهر سلوكًا عدوانيًا ، أو إذا كان حجمه أكبر من حجم معين، كما قالت جينيفر كاري المتحدثة باسم المدينة.

وقالت "كاري" إن رجال الإنقاذ يراقبون الظروف، وأن عمليات الإغلاق المتعلقة بمشاهدة أسماك القرش تستغرق عادةً حوالي أربع ساعات، كما لا ينبغي لأحد العودة إلى الماء حتى يرفع المسؤولون حالة التأهب.