عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت إليه بنفسها.. الحكومة البريطانية تفوز باقتراع على الثقة

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

فازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، في اقتراع على الثقة كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق.



ومنح أعضاء حزب المحافظين الحاكم أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

ودعا حزب العمال المعارض جونسون، الذي قال إنه سيستقيل، إلى التنحي على الفور ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر/أيلول.

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على التنحي عاجلا، لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل.

ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة، وفازت الحكومة في التصويت بغالبية 349 صوتا مقابل 238.