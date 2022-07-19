شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا.. مقتل 11 شخص إثر اصطدام شاحنة بعشرات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الشرطة الإندونيسية مؤقتًا الطريق المؤدي إلى تشيلونجسي بعد أن اصطدمت شاحنة صهريج وقود بعشرات المركبات بعد ظهر يوم أمس الاثنين ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا.

وأوضحت "فريدة" رئيسة وحدة حوادث المرور في شرطة مدينة بيكاسي التي تقع في محافظة جاوة الغربية وعلى الحدود الشرقية لجاكرتا، أنه "تم إغلاق الطريق مؤقتًا لمنع حدوث ازدحام مروري أكثر حدة حول مكان الحادث".

وقالت فريدة: "ما زلنا نتعامل مع الحادث وإبلاغ أهالي الضحايا ، وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى كرامات جاتي، في حين تم نقل من أصيبوا بجروح إلى مستشفى بيرماتا في شيبوبور ، مدينة بيكاسي.

وأفادت الأنباء ان الحادث بدأ عندما تعرضت شاحنة صهريج وقود مملوكة لشركة الغاز والنفط الحكومية بى تى بيرتامينا لمشكلة فرامل تسببت في انحراف القيادة وأدت إلى اصطدام ودهس عشرات المركبات القريبة من الشاحنة، مما أسفر عن مقتل العديد من سائقي السيارات.