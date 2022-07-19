شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 نزيلا في معركة بسجن في الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية على تويتر نقلا عن مسؤولين اليوم الاثنين إن 13 نزيلا قتلوا في معركة بسجن في الإكوادور.

وكان رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، قد أعلن في أبريل حالة الطوارئ لمدة شهرين في ثلاث مقاطعات لارتفاع معدل الجريمة فيها.

وأوضح لاسو في خطاب أذاعه التلفزيون الإكوادوري أن الحظر شمل المقاطعات الساحلية "جواياس"و"منابي"و"إيزميرالداس" ابتداءً من منتصف الليل, فيما سيُفّرض حظر تجوال آخر من الساعة 11 مساء حتى الساعة 5 صباحاً في مناطق أخرى.