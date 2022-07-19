شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق السلع تضع ديمقراطية دول أمريكا اللاتينية في مأزق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تساءلت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية عن أسباب فوز السياسيين المتشددين بالسلطة في أمريكا اللاتينية.

وكانت الإجابة بحسب مقال لـ «مويسيه نيم»، أنه عندما تكون حالة أسواق السلع هي العامل الأكبر في تشكيل الانتخابات، فإن الديمقراطية في مأزق.

ومضى يقول: يتحول عام 2022 إلى بقرة عجفاء، هذا التعبير مألوف لدى الأمريكيين اللاتينيين المتعلمين، رغم أنه يأتي من سفر التكوين ويعود إلى عصر الأهرامات المصرية القديمة.

وأضاف: في هذه القصة يحلم الفرعون، أقوى رجل في العالم، أن 7 بقرات سمان يخرجن من النيل ويتغذين على عشب القصب، تخلفهن 7 بقرات عجاف يأكلن السمان.

وتابع: لم يستطع أي من المنجمين تفسير الحلم، لكن النبي السجين يوسف فسَّره بأنه فترة 7 سنوات من الخير الوفير تتبعها 7 سنوات من المجاعة.

توثيق علمي

وأردف مويسيه نيم: يبدو أن الأمريكيين اللاتينيين يلجؤون إلى هذه القصة لإعطاء أساس كتابي لتجربتنا مع سوق السلع الدولية، لمئات السنين، جاءت سنوات البقر العجاف عقب سنوات البقر السمان.

ومضى يقول: ابتداء من السبعينيات، وثق علماء السياسة بإسهاب كيف أن هذه الديناميكية تقوض ديمقراطياتنا، مثل الناس في كل مكان، يميل الناخبون في أمريكا اللاتينية إلى التصويت لشاغلي المنصب، أو للمعتدلين في حال شعورهم بالأمان وتقدم البلاد، عندما يشعرون بأنهم متخلفون عن الركب، فإنهم يبحثون عن حلول جذرية، سواء في أقصى اليسار أو أقصى اليمين.

واستطرد: لقد تم إثبات ذلك من جديد في الأشهر الأخيرة، بعد سلسلة من الانتخابات في بيرو وتشيلي وكولومبيا، تكمن المشكلة في أنه حيثما يعتمد الرخاء، وبالتالي الاستقرار السياسي، على أسعار السلع، لا يوجد سوى القليل من قادة أمريكا اللاتينية الذين يمكنهم القيام به لتأمينه بأنفسهم، كما هو الحال في منطقتنا، ليس للفرعون أي رأي على الإطلاق في موعد ظهور الأبقار السمينة، والوقت الذي تأتي فيه السنوات العجاف لتأكلها، فقط رب السماء مَن يقرر ذلك.

وتابع: في قصة الكتاب المقدس، عيّن الفرعون الحكيم يوسف في الحال وزيرا يخزن بحكمة فائض الحصاد من السنوات السمان ليقود مصر على مدى السنوات العجاف.

مخلفات ديون

ومضى الكاتب يقول: في أمريكا اللاتينية، كان القليل من القادة ملهمين، فبدلا من ادخار الفائض عندما تكون أسعار السلع التي تصدرها بلادهم مرتفعة، فإنهم يميلون إلى إنفاق ما يأتي، ما يترك مخلفات ديون سيئة عندما يأتي الكساد، وترتفع أسعار الفائدة، تصبح المديونية باهظة الثمن وتخرج تلك الأبقار العجاف من النيل.

وأضاف: سنة البقرة العجفاء هي إلى حد كبير ما سيحدث في عام 2022 بالنسبة لمعظم البلدان في المنطقة.

وأردف: مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكل شيء آخر، بسرعة، يشعر الناس بأن سبل عيشهم مهددة بشدة، إن الصدمة السيئة من العودة إلى الفقر بعد الهروب منه مؤقتا تثير استياء خطيرا، في مثل هذه الحالة الذهنية المضطربة، يكون التصويت لصالح التغيير الجذري أكثر جاذبية من التصويت للمعتدلين.

وتابع: في الانتخابات الوطنية الـ14 الماضية في أمريكا اللاتينية، خسر المرشح المدعوم من الحكومة 13 مرة، الاستثناء الوحيد هو التصويت المزور في نيكاراغوا لصالح إعادة تنصيب ديكتاتورها، لم تفز الحكومة بأي نظام انتخابي تنافسي، اجتاحت الموجة الحكومات الفاسدة جنائيا والحكومات ذات الكفاءة على حد سواء، تذكر أن أداء الحكومة لا علاقة له بخيارات التصويت عندما تأتي سنوات البقر العجاف.

شاغلو المناصب

ويواصل الكاتب قائلا: المشكلة لا تكمن في أن شاغلي المناصب والمرشحين الحاليين المدعومين يخسرون دائما، بل تكمن المشكلة فيمن يخسرون أمامه.

وبحسب الكاتب، فإن جيل القادة الذين يجدون طريقهم إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أمريكا اللاتينية في هذا العقد هو فريق محزن من المتشددين الذين لا يحمل أحد منهم أي تشابه مع الرجال الرصينين الذين كانوا يقودون السياسة الحزبية منذ جيل أو جيلين.

وتابع: القاسم المشترك ليس أن كل هؤلاء المتنافسين الجُدد هم ماركسيون أو شيوعيون، ولا أنهم جميعا ترامبيون أو سلطويون، إنهم جميعا بعيدون عما كان يمكن اعتباره سائدا حتى قبل 5 أو 6 سنوات، إنهم جميعا يقدمون أنفسهم على أنهم متطرفون بمقترحات حازمة لزعزعة البلد، ليست لديهم خبرة حكومية على الإطلاق، والعديد منهم يتبنى أفكارا يمكن وصفها أنها «غير تقليدية».

ومضى يقول: في كثير من الأحيان، تتكون الانتخابات في المنطقة من الاختيار بين هذه الأنواع من المتطرفين المتناقضين المشكوك في ولائهم للديمقراطية، يستخدم البعض تكتيكات الشعبوية والاستقطاب وما بعد الحقيقة لمحاولة تثبيت أنفسهم في السلطة بوصفهم مستبدين منتخبين، سيحاول الآخرون العمل ضمن القنوات الموجودة، لكنهم سيفشلون غالبا بسبب تلك الأبقار العجاف.

فشل الوافدين

واستطرد بقوله: في كلتا الحالتين، لن يكون لنجاح أو فشل هؤلاء الوافدين الجدد في المكتب علاقة بمهاراتهم الخاصة، وستكون له علاقة كبيرة بما سيحدث لسعر فول الصويا، السردين، الليثيوم، النفط، القطن، النحاس، أو أي سلعة يتخصص هذا البلد في تصديرها، العام المقبل.

وتابع: من جانبهم، لاحظ العديد من الناخبين في أمريكا اللاتينية بالفعل أن مَن يصوتون له لا يبدو مهما كثيرا بالنسبة لكيفية تقدم حياتهم، وقد أدى هذا إلى تحول عدد صادم منهم ضد مفهوم الديمقراطية برمته.

وأردف: في تقريرها لعام 2020، وجدت شركة الاستشارات المرموقة Latinbarómetro أن 10 دول في المنطقة لم تعد الديمقراطية فيها تتمتع بدعم الأغلبية.

وأوضح أن قلة على ما يبدو من المنتخبين الجدد على استعداد للمهام الضخمة التي تنتظرهم.

وأضاف: عندما يفشلون، ومعظمهم يفشل، سيميل الناخبون إلى دعم المرشحين الأكثر تطرفا، سيقع البعض في يد سلطويين صريحين، كما فعلت نيكاراغوا وفنزويلا بالفعل، بينما سيستمر البعض الآخر في التنقل بين الرؤساء الذين يمكن التخلص منهم بسرعة مذهلة، هذا بالطبع، ما لم تترسخ فترة جديدة من سنوات الأبقار السمان، حيث يمكن لشاغلي المنصب الاستفادة من سنوات الازدهار التي لم يفعلوا شيئا كثيرا لتحقيقها.