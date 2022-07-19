شكرا لقرائتكم خبر عن بـ349 صوتًا..الحكومة البريطانية تفوز باقتراع على الثقة دعت إليه بنفسها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الاثنين في اقتراع على الثقة كانت قد دعت إليه بنفسها في وقت سابق، إذ منح أعضاء حزب المحافظين الحاكم أصواتهم للوزراء لتجنب إجراء انتخابات على مستوى البلاد.

ودعا حزب العمال المعارض جونسون، الذي قال إنه سيستقيل، إلى التنحي على الفور ليحل محله زعيم لتصريف الأعمال حتى يختار حزب المحافظين خليفته في أوائل سبتمبر أيلول.

وسعى حزب العمال إلى إجراء اقتراع على الثقة في كل من الحكومة وجونسون في محاولة لإجباره على التنحي عاجلا، لكن الحكومة اعترضت قائلة إن ذلك غير ضروري لأن رئيس الوزراء قال بالفعل إنه سيرحل. ثم اقترح المحافظون إجراء اقتراع على الثقة في الحكومة.

وفازت الحكومة في التصويت بغالبية 349 صوتا مقابل 238.