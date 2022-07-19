18 يوليو , 2022
ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا (أ ف ب).
نقلت شبكة «سكاي نيوز» عن مصدر عسكري قوله اليوم الإثنين إن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية في قاعدة برايز نورتون الجوية في أكسفوردشير بعد تضرر المدرج من ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ هذه الخطة لضمان عدم وجود تأثير على العمليات. ولم تصدر وزارة الدفاع تعليقاً حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الملكي البريطاني يوقف الرحلات الجوية بإحدى قواعده بعد تضرر المدرج إثر موجة الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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