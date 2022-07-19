سلاح الجو الملكي البريطاني يوقف الرحلات الجوية بإحدى قواعده بعد تضرر المدرج إثر موجة الحر

ارتفاع درجات الحرارة في بريطانيا (أ ف ب).

نقلت شبكة «سكاي نيوز» عن مصدر عسكري قوله اليوم الإثنين إن سلاح الجو الملكي البريطاني أوقف الرحلات الجوية في قاعدة برايز نورتون الجوية في أكسفوردشير بعد تضرر المدرج من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ هذه الخطة لضمان عدم وجود تأثير على العمليات. ولم تصدر وزارة الدفاع تعليقاً حتى الآن.