شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه من ملفات الاهتمام المشترك بين مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بجانب مجابهة الفكر المتطرف، تعد من أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين المصري والألماني ؛ حيث أشارت إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا فيه، مستندة إلى مقاربتها الشاملة التي تجمع بين آليات القوة الصلبة والناعمة لمعالجة أسبابه والقضاء عليه بشكل فعال، بجانب استمرار دعوة مصر إلى ضرورة أن يتكاتف المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة المُتنامية، وهو ما توافقت عليه المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل” مع مصر إبان زيارتها في مارس 2017، وثمنته وزيرة الخارجية الألمانية إبان زيارتها للقاهرة في فبراير.

ولفتت الدراسة إلى أنه يُذكر أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي تم عقده مع سفراء ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ورمانيا بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية احتفالًا بشهر أوروبا في مايو 2022 عبر عن دعمهم لمصر في حربها ضد الإرهاب. علاوة على تعاون الجانبين على الصعيد الأمني؛ إذ وقعت وزارة الداخلية المصرية مع نظيرتها الألمانية في يوليو 2016 على اتفاقية للتعاون للقضاء على الجرائم بكافة أنواعها بما فيها الفساد والإرهاب، بجانب وقف الهجرة غير الشرعية، وتعزيز أمن المطارات، فضلًا عن تبادل المعلومات والتدريب الفني والخبرة بين البلدين. لذا من المتوقع أن يحظى هذا الملف بقدر من الاهتمام من قبل الجانبين، وخاصة في ظل تنامي الإرهاب العابر للحدود، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية التي انضم في صفوفها العديد من المرتزقة. وبالرغم من خطرهم لم يظهر بشكل واضح حتى الآن إلا أنهم على المدى المتوسط وخاصة مع استمرار الحرب من المحتمل أن تتعرض الدول الأوروبية لخطر هجمات انتقامية إرهابية على غرار ما حدث في عام 2015.