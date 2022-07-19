العراق.. احتجاجات لأتباع التيار الصدري تنديداً بتسريبات المالكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يوليه 2022

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تظاهر العشرات من أتباع التيار الصدري في مدن عدة بمحافظة ذي قار؛ للتنديد بالتسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.



واتهم المالكي، في سلسلة تسريبات صوتية نشرها الإعلامي العراقي علي فاضل، مقتدى الصدر بقتل آلاف العراقيين، ووصف الصدريين بـ“الجبناء“، كما قال المالكي إن ”الحرب الشيعية“ قادمة.

وتعليقاً على تلك التسريبات، طالب الصدر المالكي باعتزال العمل السياسي، وتسليم نفسه إلى القضاء، كما قال الصدر إنه مهدد بالقتل.