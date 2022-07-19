المناصب السيادية تثير أزمة عاصفة في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية «إن المجلس الأعلى للدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية».

ونقل المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر صفحته بفيس بوك عن هدية قوله، «إن مجلس النواب أدى ما عليه، وهو ملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة».

وأوضح هدية أن مجلس النواب أحال كل المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة، وفوجئنا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معنا في هذه المشاورات».

وأشار إلى عزم مجلس النواب عقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة لتسمية المناصب السيادية، دون أن يحدد مكان وتاريخ الانعقاد، مكررا الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها، ومؤكدا على أن الوقت حاليا يحتم عليهم إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كشف في السابع من يوليو الجاري عن تقديم المجلس قائمة المرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة، وانتظار الرد.

المناصب المثيرة للجدل:

ـ محافظ المصرف المركزي.

ـ رئيس ديوان المحاسبة.

ـ رئيس جهاز الرقابة الإدارية.

ـ رئيس هيئة مكافحة الفساد.

ـ رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات.

ـ رئيس المحكمة العليا.

ـ النائب العام.