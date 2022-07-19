مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بالعراق

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وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس، بأن القوات العراقية نصبت كمينا محكما لأحد المسلحين كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة «البوحمد شهاب» ويخطط لتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتله.وأوضحت الخلية أن هذه العملية النوعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة أينما وجدت بالعراق.
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