مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا بالعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الجيش العراقي عن مقتل انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا خلال عملية أمنية شمال العاصمة بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أمس، بأن القوات العراقية نصبت كمينا محكما لأحد المسلحين كان يرتدي حزاما ناسفا في منطقة «البوحمد شهاب» ويخطط لتفجير نفسه، مما أسفر عن مقتله.

وأوضحت الخلية أن هذه العملية النوعية جاءت بناء على معلومات استخباراتية، مؤكدة أن القوات الأمنية ستواصل ملاحقة العناصر المسلحة أينما وجدت بالعراق.