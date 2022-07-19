شكرا لقرائتكم خبر أشتية: موقف المملكة تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف رئيس الوزراء الفلسطيني الموقف السعودي تجاه فلسطين بالتاريخي، وثمن موقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على خطابه الهام بأن لا تطبيع إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن فلسطين لا تزال حاضرة عند العرب «رغم محاولات إسرائيل تغييبها»، وثمن في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله «الموقف العربي الراسخ من قضية فلسطين، الذي تجلى في قمة جدة للأمن والتنمية»، التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة دول الخليج وكل من مصر والأردن والعراق.

وأشاد بخطابات الزعماء العرب المشاركين في قمة جدة، مؤكدا أن «فلسطين ستبقى مفتاحا وشرطا لأي سلام واستقرار في المنطقة وفي العالم»، وشكر كلا من السعودية والكويت وقطر والإمارات على استعدادها للمساهمة في دعم مستشفيات القدس.

من جهة أخرى، دعا أشتية الإدارة الأمريكية إلى وقف المخططات الاستيطانية الجديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية التي من شأنها تقويض حل الدولتين.

وقال بهذا الصدد «ما أن انتهت زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة حتى أعلنت حكومة الاحتلال عن مصادقتها على مخططات الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي محافظتي بيت لحم ورام الله لإقامة 30 وحدة استيطانية».

وأضاف «نطالب بضرورة وقف الاستيطان فورا، وفق قرارات الشرعية الدولية، للحفاظ على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة».

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا أمس المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول هيكلهم المزعوم.