قضايا الشرق الأوسط في لقاء السيسي وشتاينماير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس، قضايا الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الأوكرانية، فضلا عن الأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لأحكام المرجعيات الدولية. وأشاد شتاينماير بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا. وأكد السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما يساعد على شغل الفراغ الذي يتيح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. وأكد السيسي الموقف المصري الثابت المستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية، بما يساعد على شغل الفراغ الذي يتيح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار.

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