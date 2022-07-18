شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تؤكد اقتراب آرسنال من حسم صفقة دينامو مانشستر سيتي هذا الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحفية إنجليزية الصادرة مساء اليوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر يوليو الجارى عن اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي من حسم صفقة دينامو مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

آرسنال يحسم صفقة زيتشينكو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة فريق آرسنال قد حسمت بشكل نهائي صفقة التعاقد مع الأوكراني أوليكساندر زيتشينكو من صفوف فريق مانشستر سيتي لدعم صفوف الجانرز استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023.

وكان فريق آرسنال قد تعاقد مع المهاجم جابرييل جيسوس من صفوف فريق مانشستر سيتي أيضًا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى المدرب الأسباني ارتيتا من التعاقد مع لاعب آخر خلال الميركاتو الحالى لتقديم أداء جيد مع الفريق خاصة في حالة قدوم زينشينكو من صفوف مانشستر سيتي.

وشهدت الساعات الأخيرة الماضية تطورات كبيرة فيما يخص انتقال زيتشينكو إلى صفوف فريق آرسنال، حيث تواصلت إدارة الجانرز مع مسؤولي مانشستر سيتي لحسم صفقة انتقال اللاعب إلى ملعب الإمارات.

وبحسب شبكة "ذا أتلتيك" الإنجليزية فإن آرسنال قد حسم صفقة انتقال زيتشينكو رسميًا للتعاقد معه والخروج من قلعة ملعب الإتحاد.

وأشارت الشبكة إلى ان التفاصيل الخاصة المالية سوف يقوم فريق آرسنال بدفع 30 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 2 مليون جنيه متغييرات للصفقة، وأن مدة العقد سوف تكون 4 سنوات على أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية في الساعات القليلة المقبلة من أجل الإعلان الرسمي عن الصفقة.