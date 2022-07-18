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حرائق إسبانيا.. سفارة المملكة تناشد المواطنين توخي الحذر.. عاجل

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الدمام - شريف احمد - ناشدت سفارة المملكة العربية لدى مملكة إسبانيا، المواطنين السعوديين بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الحرائق.

وغرد الحساب الرسمي لسفارة المملكة في مدريد على تويتر: "نظراً لما تشهده مختلف المناطق بمملكة إسبانيا من اندلاع الحرائق في العديد من الغابات، تهيب السفارة بالمواطنين الكرام المتواجدين في إسبانيا توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، حفاظاً على سلامة الجميع".

وأوضحت السفارة: "عند طلب المساعدة وللحالات الطارئة يمكن التواصل مع قسم شؤون السعوديين على الهواتف التالية: 0034672538005 - 0034690011111".

وتعاني إسبانيا ودول عدة في أوروبا موجات حرائق غابات غير مسبوقة مع توقعات بالمزيد منها نهاية الشهر الجاري ومطلع الشهر المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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